Синоптики предупредили о дождливой неделе в Москве

Москва, , 12:50 — REGNUM До конца текущей рабочей недели в Москве ожидается дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, начиная со вторника 2 октября и до субботы 6 октября включительно в столичном регионе будут идти дожди как в дневное, так и в ночное время. Только в воскресенье, 7 октября, дождь прекратится, сообщается в прогнозе.

Также в метеослужбе отметили, что в понедельник, 1 октября, москвичей ждет погода без осадков, воздух в регионе прогреется до +13…+15 °C. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день сентября максимальная дневная температура воздуха в Московском регионе составила 12,2°C.

Читайте также: Жителей Москвы предупредили о ночных заморозках