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Синоптики предупредили о дождливой неделе в Москве

Общество

Только в воскресенье, 7 октября, дождь прекратится

Синоптики предупредили о дождливой неделе в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 1 октября 2018, 12:50 — REGNUM  До конца текущей рабочей недели в Москве ожидается дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, начиная со вторника 2 октября и до субботы 6 октября включительно в столичном регионе будут идти дожди как в дневное, так и в ночное время. Только в воскресенье, 7 октября, дождь прекратится, сообщается в прогнозе.

Также в метеослужбе отметили, что в понедельник, 1 октября, москвичей ждет погода без осадков, воздух в регионе прогреется до +13…+15 °C. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день сентября максимальная дневная температура воздуха в Московском регионе составила 12,2°C.

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