Эксперт о «законе Яровой»: операторы хотят смягчения, но выполняют правила

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM «Закон Яровой» вступил в силу, и операторы не могут его не выполнять, хотя могут предпринимать определенные лоббистские усилия, добиваясь смягчения правил, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 октября, генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя вступление в силу положений закона о хранении интернет-трафика.

Как сообщалось ранее, постановление правительства, обязывающее операторов хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток, вступило в силу с 1 октября. Операторы должны хранить передаваемую пользователями информацию на территории РФ на принадлежащих им технических средствах.

В конце июля 2018 года РБК со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что требования «закона Яровой» оказались невыполнимыми из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций: участники рынка не знают, в каком виде требуется хранить полученные данные и передавать в правоохранительные органы.

Регламентирующие документы по хранению голосовой информации и мобильном доступе в интернет, об отсутствии которых говорилось летом, постепенно появляются. Сейчас основной спор состоит в сроках хранения данных. На первом этапе этот срок составит 30 дней и в дальнейшем будет постепенно увеличиваться.

Конечно, участникам рынка не нравится этот закон. Но он принят, и любой закон надо выполнять, даже если он абсурден, как в данном случае. Операторы могут предпринимать лоббистские усилия по его смягчению, но от соблюдения норм никто не освобожден. А затраты, понесенные участниками рынка, легли, разумеется, на плечи потребителей.