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Председатель ТСЖ Перми осужден за крупную растрату

Общество

Глава ТСЖ похитил у товарищества 2 млн рублей, которые тратил в том числе на отдых и развлечения

Пермь, 1 октября 2018, 12:22 — REGNUM  В Перми суд вынес приговор председателю ТСЖ. Он признан виновным в растрате 2 млн рублей с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным следствия и суда, финансовые преступления совершались с конца апреля 2014 года по май 2017 года. Мужчина использовал разные способы хищения. Например, единолично заключил договор с фирмой на оказание охранных услуг, тогда как организация не имела соответствующей лицензии. Предприятие регулярно получало деньги из ТСЖ. Кроме того, председатель товарищества завизировал фиктивный договор об оплате электромонтажных работ, которые не проводились.

Большим искушением стал доступ к корпоративной банковской карте ТСЖ. Председатель снимал с нее денежные средства и тратил их на личные нужды, в том числе на посещение развлекательных заведений и отдых.

Суд, изучив материалы дела, вынес приговор — три года лишения свободы и штраф 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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