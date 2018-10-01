В Казахстане создадут центры муковисцидоза

Астана, , 12:15 — REGNUM В Казахстане будут созданы четыре межрегиональных центра муковисцидоза на базе государственных больниц, сообщила 30 сентября руководитель казахстанской ассоциации муковисцидоза Индира Избасарова на своей странице в Facebook.

Решение было принято 29 сентября на встречи представителей ассоциации с министром здравоохранения республики Елжаном Биртановым. Кроме того, достигнута договоренность о внесении препарата колестона в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения.

Отметим, муковисцидоз — наследственное заболевание, связанное с мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоа. Болезнь характеризуется поражением желез внешней секреции и тяжелыми нарушениями функций органов дыхания.

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