Тенденция: испанская молодежь все чаще выбирает шею родителей

Мадрид, , 12:11 — REGNUM Одних нравственных увещеваний уже недостаточно: всё чаще жители Испании решают в суде споры со своими совершеннолетними детьми, которые не желают ни работать, ни учиться, пишет газета ABC 1 октября.

Последний громкий случай появился в средствах массовой информации появился неделю назад — суд Альбасете аннулировал ежемесячное содержание в размере €600 для 24-летней девушки, которое выплачивал ей отец.

«Когда в суде принимаются подобные решения, всегда говорится о неудаче семейного воспитания, но это не только семейная ответственность, это социальный провал», — объясняет клинический психолог Серхио Гарсия Сорьяно.

На социальном уровне эта тенденция объясняется многими способами, начиная от чрезмерной опеки над своим потомством до незрелого поведения взрослых детей. По словам Гарсии Сорьяно, у молодежи формируется представление о том, что весь мир им что-то должен и необходимо удовлетворять все свои прихоти, в то же время не неся никакой ответственности.

Гарсия Сорьяно и адвокат Беатрис Сапико, работающая с подобными случаями, употребляют термин «социальный паразитизм».

«Паразит, возможно, резкий термин, но он отражает реальность в отношении некоторых молодых людей», — говорит психолог.

По словам Сапико, это явление тяжело даётся родителям, которые обеспечивают детей деньгами, желая помочь им развиться как взрослым личностям, но те в итоге садятся на шею.

В судебной практике Испании в последние годы было несколько вопиющих случаев, когда родители, в том числе безработные, содержали своих детей 27−30 лет на протяжении долгого времени и смогли освободиться от бремени лишь с помощью адвокатов и судей.