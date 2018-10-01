Тамбовщина лидирует по приобщению населения к здоровому образу жизни

Тамбов, , 12:00 — REGNUM Тамбовская область вошла в десятку лидеров по формированию здорового образа жизни среди населения. Регион занял в рейтинге 9 место, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные исследования «РИА Рейтинг».

В исследовании учитывалось не только количество людей, активно занимающихся спортом, но и результаты, которых добились в регионах за счет внедрения ГТО и привлечения к массовым мероприятиям. Были проанализированы данные о потреблении табачных и алкогольных изделий, уровне распространения наркомании, а также об условиях труда.

Войти в топ лидеров Тамбовской области помогла работа, которую проводят региональные власти в рамках исполнения инициатив президента РФ Владимира Путина по формированию здорового образа жизни.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на Тамбовщине — один из самых высоких в стране. В результате доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно растет, и по итогам 2017 года составила более 38 процентов. А развитие системы здравоохранения позволило увеличить среднюю продолжительность жизни. Она по отношению к 2016 году выросла более чем на год и составляет 73,2 года.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин неоднократно отмечал, что главная цель региональной политики заключается в народосбережении, улучшении качества жизни населения.

«Системно развивая здравоохранение и образование, формируя ценности и условия здорового образа жизни, модернизируя нашу социальную сферу в целом, мы преследуем одну главную цель — увеличить капитализацию человеческого ресурса», — говорит губернатор.

В десятку лидеров рейтинга в основном вошли регионы Северного Кавказа и юга России. Проведенный экспертами анализ показал, что занятия спортом вызывают у населения всё больше интереса, как и отношение к своему здоровью и отказ от вредных привычек.

«Государству необходимо продолжать работу по информированию граждан о принципах ЗОЖ, а также по созданию условий для здорового досуга и занятий спортом», — заключают авторы исследования.