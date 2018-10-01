В Киеве после скандала выбрали новую «Мисс Украина – 2018»

Киев, , 11:58 — REGNUM Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, сообщает 1 октября ТСН.

Отмечается, что во время финала конкурса, который состоялся еще 20 сентября, Гузь не завоевала ни одного призового места, поскольку жюри посчитало, что девушка знает английский чуть хуже других и ей будет тяжелее на мировом конкурсе.

Напомним, 20 сентября жюри объявило победительницей конкурса «Мисс Украина — 2018» Веронику Дидусенко. Однако спустя четыре дня организаторы лишили ее титула, так как оказалось, что она предоставила недостоверную информацию о себе.

Выяснилось, что в прошлом Дидусенко была замужем и у неё есть ребенок. По правилам конкурса, такие женщины не могут в нём участвовать.

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