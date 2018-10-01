Понедельник, 1 Октября 2018 года
13:49:57 МСК

В Киеве после скандала выбрали новую «Мисс Украина – 2018»

Общество

Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области

Киев, 1 октября 2018, 11:58 — REGNUM  Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, сообщает 1 октября ТСН.

Отмечается, что во время финала конкурса, который состоялся еще 20 сентября, Гузь не завоевала ни одного призового места, поскольку жюри посчитало, что девушка знает английский чуть хуже других и ей будет тяжелее на мировом конкурсе.

Напомним, 20 сентября жюри объявило победительницей конкурса «Мисс Украина — 2018» Веронику Дидусенко. Однако спустя четыре дня организаторы лишили ее титула, так как оказалось, что она предоставила недостоверную информацию о себе.

Выяснилось, что в прошлом Дидусенко была замужем и у неё есть ребенок. По правилам конкурса, такие женщины не могут в нём участвовать.

Читайте также: Киевлянка сочла дискриминацией лишение ее титула «Мисс Украина»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурсы красоты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить