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В Винницкой области Украины зафиксированы новые вспышки заболевания корью

Общество

С начала года в области корью заболели более 1,3 тыс. человек

Киев, 1 октября 2018, 11:52 — REGNUM  В Винницкой области корью заболели 80 человек за последнюю неделю сентября, заявила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения Винницкой обладминистрации Татьяна Бондаренко, сообщает 1 октября «Укринформ».

По ее словам, последняя вспышка кори наблюдалась в поселке Тывров — здесь болезнь охватила 28 учеников в школе. Среди 80 новых заболевших за последнюю неделю 71 — это дети. Бондаренко добавила, что вспышки кори фиксируются во всех районах области. Всего с начала 2018 года в области корью заболели 1,354 тыс. человек, среди которых 883 человека — дети.

Напомним, специалисты на Украине бьют тревогу из-за нехватки вакцин против кори, так как если не остановить эпидемию, то в страну могут прийти другие, более страшные болезни.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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