В Винницкой области Украины зафиксированы новые вспышки заболевания корью

Киев, , 11:52 — REGNUM В Винницкой области корью заболели 80 человек за последнюю неделю сентября, заявила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения Винницкой обладминистрации Татьяна Бондаренко, сообщает 1 октября «Укринформ».

По ее словам, последняя вспышка кори наблюдалась в поселке Тывров — здесь болезнь охватила 28 учеников в школе. Среди 80 новых заболевших за последнюю неделю 71 — это дети. Бондаренко добавила, что вспышки кори фиксируются во всех районах области. Всего с начала 2018 года в области корью заболели 1,354 тыс. человек, среди которых 883 человека — дети.

Напомним, специалисты на Украине бьют тревогу из-за нехватки вакцин против кори, так как если не остановить эпидемию, то в страну могут прийти другие, более страшные болезни.