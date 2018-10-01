Более 80% москвичей предпочитают готовить шашлык своими руками

Москва, , 11:27 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Москвы (более 80%) предпочитают готовить шашлык своими руками. 12% респондентов чаще покупают готовое маринованное мясо в магазине. 22% пояснили, что иногда покупают готовый шашлык в магазине, а иногда готовят его самостоятельно. Таковы данные опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир».

Едят шашлык в тёплое время года 85% московских семей. Только 15% игнорируют это блюдо. При этом 40% опрошенных не считают запечённое на углях мясо полезным для здоровья. 57% заявили, что шашлык скорее полезное и здоровое блюдо. Однозначно отнесли шашлык не только к вкусной, но и к здоровой еде, 11% москвичей.

Самое распространенное место, куда съезжаются горожане на шашлыки, — дача. Там пробуют это блюдо 52% опрошенных. 31% едят шашлык на пикниках, а 2% москвичей заказывают маринованное мясо в ресторанах.

Опрос проведен в Москве в августе 2018 года. В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует взрослое население Москвы.

Подробнее: Роскачество: идеального шашлыка в России пока нет

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2018 года Роскачество запустило всероссийское исследование главного блюда дачников — шашлыка. В ходе масштабной проверки специалисты исследовали маринованное мясо свинины. В ходе исследования выяснилось, что высококачественного шашлыка на полках магазинов пока нет.

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