Премьер-министр Малайзии надеется дожить до 95 лет и выйти на пенсию

Лондон, , 11:23 — REGNUM На встрече с соотечественниками в Лондоне премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, комментируя свой преклонный возраст (93 года), пошутил, что в Малайзии отныне пенсионный возраст увеличен до 95 лет. Об этом пишет 1 октября газета The Star.

По словам Мохамада, избранного на свой пост в мае 2018 года, он намеревается «дотянуть до своего выхода на пенсию». Также премьер-министр Малайзии подчеркнул, что намерен решить многие проблемы, которые стоят перед страной, однако не намерен «засиживаться в кресле руководителя правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что повышение пенсионного возраста в России — мера необходимая.

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