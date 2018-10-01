В Смольном может появиться «министерство праздников»

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В составе администрации Санкт-Петербурга в ближайшее время может появиться отдельное управление по организации праздников и фестивалей, а также подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, которое непосредственно займется освоением многомиллионных бюджетов на эти цели.

Как сообщает 1 октября «Деловой Петербург», автор идеи, советник губернатора по мотоспорту Григорий Путинцев, считает, что единое «праздничное» ведомство сэкономит до трети от сумм, которые тратятся на городские праздники в настоящее время.

Экономию планируется достичь за счет закупки оборудования для проведения торжеств, чтобы не арендовать его каждый раз у сторонних владельцев, а также за счет разработки единого стиля для всех городских мероприятий.

Бизнесмены, опрошенные изданием, высказали опасение в том, что новая структура может уничтожить конкуренцию на «праздничном» рынке путем использования механизма закупки у единственного поставщика, который начнут применять чиновники по отношению в «своей» коммерческой структуре.

Издание напоминает, что такой опыт уже был в годы губернаторства Валентины Матвиенко, когда близкое Смольному ОАО «Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников» получало почти все городские подряды на организацию праздников. Однако после смены губернатора эта практика прекратилась.

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Отметим, что последним по времени крупным городским праздником стали очередные «Алые паруса» в июне 2018 года. В конце мая состоялось масштабное празднование 315-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга.