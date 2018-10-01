В Казахстане 34% местных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии

Астана, , 11:26 — REGNUM В Казахстане в неудовлетворительном состоянии находятся 24,2 тыс. км дорог местного значения или 34% от общей протяженности местных дорог, сообщает 1 октября издание Atameken Business со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

По его словам, в 2018 году на ремонт дорог местной сети из бюджета было выделено 145,9 млрд тенге ($401,9 млн), что на 67,7% больше, чем годом ранее. Министр добавил, что к 2025 году планируется довести долю дорог в удовлетворительном состоянии до 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время власти Астаны прорабатывают проект платного въезда в город. За счет введения платного въезда с 7 до 9 утра среднюю скорость потока планируется увеличить на 15−20%.

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