Мехико, , 02:11 — REGNUM Глобальная комиссия по наркополитике (GCDP) представила в Мехико доклад «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками». Почему вызывает такую тревогу эволюция взглядов данной комиссии, рассуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Со времени создания в 2011 году, эта комиссия опубликовала 7 докладов, по одному в году. Если выстроить из во временной последовательности, один за другим, то возникает крайне беспокоящее ощущение, что от заявленной в 2011 году войны с наркотиками комиссия плавно старается перевести дело в русло «контроля», далее «— осторожной легализации, за которой должно наступить торжество «цивилизованного рынка». Страшновая картинка, в которой международная система контроля за наркотиками постепенно должна подвергнуться модернизации, делающей из нее подобие рекламного агентства по продвижению «уважительного отношения» к употребляющим наркотики.

Финансово заинтересованных в таком повороте событий, разумеется, масса. Даже само слово «наркоман», по выраженной в докладе мысли, не должно более употребляться как «дискриминирующее». Учитывая состав спонсоров, включающий в себя и небезызвестный фонд Сороса, и медицинские организации, и крупные торговые сети, складывается впечатление, что работа комиссии свелась к подготовке общественного мнения к открытию наркотического рынка «без дискриминации».

Читайте статью Глобальная комиссия по наркополитике открывает «форточку Овертона» в Россию и другие публикации Дмитрия Ефимова.