В Чечне дан старт игре «Зарница» для молодежи из городов воинской славы

Грозный, , 11:12 — REGNUM В Чечне проходит военно-патриотическая игра «Зарница». Соревнования приурочены к 200-летию города Грозного. В них принимают участие школьники из 45 городов воинской славы России, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе российского университета спецназа, на базе которого проводится игра.

В 2018 году «Зарница» проходит под лозунгом «Наша сила в единстве!». Мероприятие проводится впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе пройдут состязания в различных видах многоборья, в том числе военизированная эстафета, соревнования по доставке боеприпасов, разборке и сборке автомата, по метанию ручной гранаты. Запланировано также шествие команд-участниц игры в центре Грозного.

Напомним, Грозному звание Город воинской славы России присвоено весной 2015 года. В 2018 году столица Чечни отмечает свое 200-летие. «Зарница» стала одним из мероприятий, запланированных к этому юбилею. Среди них также фестиваль детской патриотической песни для исполнителей из Северо-Кавказского федерального округа из числа детей сотрудников Росгвардии, который состоялся 29 сентября.