Старинному зданию в центре Екатеринбурга вернули советское название

Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Здание советского комбината «Рубин» в центре Екатеринбурга снова обрело советское название. Об этом сообщают местные жители.

Ранее в течение нескольких лет на здании красовалась реклама одной из фирм. Но теперь оно убрано и вместо него помещено прежнее название.

Здание бытового комбината «Рубин» было построено в 1964 году. Оно стало одной из первый высоток советского Свердловска и одним из его символов. Комбината здесь нет уже много лет. Внутри находятся офисы различных фирм.