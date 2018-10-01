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Старинному зданию в центре Екатеринбурга вернули советское название

Общество

Несколько лет на здании висела рекламная надпись

Екатеринбург, 1 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Здание советского комбината «Рубин» в центре Екатеринбурга снова обрело советское название. Об этом сообщают местные жители.

Ранее в течение нескольких лет на здании красовалась реклама одной из фирм. Но теперь оно убрано и вместо него помещено прежнее название.

Здание бытового комбината «Рубин» было построено в 1964 году. Оно стало одной из первый высоток советского Свердловска и одним из его символов. Комбината здесь нет уже много лет. Внутри находятся офисы различных фирм.

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