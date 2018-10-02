Возможна ли в современной России госпропаганда ‑ и если да, то чего?

Москва, , 01:05 — REGNUM Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, предложил восстановить в России государственную пропаганду по образцу имевшей место в СССР. Почему эта идея хороша, но не выполнима в современных российских условиях, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь зайца, — чтобы пропагандировать некоторую идею, нужно иметь идею. То есть Россия, стремящаяся противостоять Западу, должна решить для себя — в чем она не разделяет западные ценности, и сделать это решение принципом объединения всего народа вокруг государства. На данный момент мы видим удручающую нищету идейной мысли в России, — начавшись в 80-х годам ХХ века, идея «вхождения России в цивилизованный мир», то есть полное подчинение западному идеалу, до сих пор не сменилась ничем другим. То, что называется патриотизмом в современном исполнении, сталкивается с суровой реальностью наличия в России мощного слоя высокопоставленной верхушки, которая и знать не желает какого-либо отказа от преклонения перед Западом.

Существуют ли «российский образ жизни», особые ценности, которые можно было бы предъявить в качестве идеи и смысла существования России? Если не решен этот вопрос, то всякие разговоры о пропаганде столкнутся с тем, что орудие пропаганды у нас, может быть, и есть, а вот боеприпасов к нему — нет.

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