Putin Team и Виктория Дайнеко устроили праздник к Дню пожилого человека

Электрогорск, Московская область, , 11:01 — REGNUM Международный день пожилых людей, который с 1991 года ежегодно 1 октября отмечается на международном уровне, имеет огромную важность. Главная цель этого праздника — обратить внимание общества на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Putin Team и артистка Виктория Дайнеко решили поддержать традицию этой даты и напомнить людям о том, что нужно уважать старших и помогать им. В рамках акции «С уважением к прошлому» участники движения и Дайнеко посетили пансионат для пожилых людей в городе Электрогорске и устроили праздник для его подопечных.

Волонтеры провели концерт, где под аккомпанемент баяна исполняли любимые песни постояльцев пансионата. Зрители и гости провели время в атмосфере тепла и искренней радости.

«Это непередаваемые ощущения — когда видишь улыбки и радость в глазах бабушек и дедушек. Спасибо Putin Team за то, что дали возможность поучаствовать в акции «С уважением к прошлому» и подарить тепло тем, кто в этом так нуждается», — отметила Виктория Дайнеко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Putin Team (Команда Путина) — это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать её сильнее. Присоединиться к движению может каждый.

О своём вступлении в движение уже сообщили певец Николай Басков, актёры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие.

Акция «С уважением к прошлому» была запущена одним из участников Putin Team, жителем Санкт-Петербурга, 27 февраля 2018 года, в День полного снятия блокады города Ленинграда. Молодой человек вступил в движение и предложил инициативу — проявить внимание к ветеранам и одиноким пожилым людям, оказать им помощь и сохранить для потомков истории их жизней. За семь месяцев с начала акции в ней приняли участие 650 человек в 52 городах России, они посетили 1310 ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» в городе Электрогорске — некоммерческая организация, созданная для оказания социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II группы, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе в условиях постоянного или временного проживания.

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