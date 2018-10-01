Администрацию кладбища в Лондоне подозревают в осквернении могил

Лондон, , 10:53 — REGNUM После того, как на территории лондонского частного кладбища Тоттенхэм Парк начали находить извлеченные из земли фрагменты человеческих скелетов, правоохранители британской столицы начали расследование. Об этом пишет 1 октября The Guardian.

По сведениям газеты, останки обнаружила группа активистов, подозревающих администрацию кладбища в том, что она санкционировала раскопку старых захоронений в силу нехватки места для новых могил. Полицейские эксперты подтвердили изданию, что некоторые из костей, обнаруженных за последние месяцы, являются человеческими.

Отмечается, что кладбище принадлежит компании из графства Эссекс, которая управляет двумя частными кладбищами в Лондоне и взимает до £4,1 тыс. за каждый участок.

Как сообщало ИА REGNUM, за полтора года 21-летний кладбищенский вор оставил без металлических оград 50 могил на кладбище в Ферзиковском районе Калужской области.

Читайте также: Кладбищенский вор разобрал 50 могильных оград в Калужской области