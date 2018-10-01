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Глава бюро судмедэкспертизы Ленобласти пропал в Петербурге

Общество

Мужчина возглавляет организацию в статусе и.о

Санкт-Петербург, 1 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Исполняющий обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области Арнольд Андреев пропал без вести в Петербурге. Идут поиски чиновника.

Как сообщает 1 октября агентство «Оперативное прикрытие», днем 30 сентября в полицию обратилась жена специалиста. По ее словам, 51-летний Андреев еще в среду, 26 сентября, ушел вечером с работы, но домой так и не пришел, а его сотовый телефон выключен с 28 сентября.

Полиция начала розыск пропавшего мужчины.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области Василий Лебедев в феврале 2017 года был признан виновным в мошенничестве и приговорен к штрафу.

С тех пор исполняющим обязанности начальника Ленинградского областного патологоанатомического бюро является Арнольд Андреев.

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