«Маленький Челябинск»: в Прикамье село погрязло в отходах

село Култаево, Пермский край, , 10:35 — REGNUM В Пермском крае недалеко от столицы региона сложилась угрожающая ситуация с горами мусора. В мусорных завалах копошаться, играя, дети; бегают грызуны — разносчики инфекций; обитают бродячие собаки. От выросших до запредельных размеров свалок распространяется такое зловоние, что население села Култаево живет уже долгое время с плотно закрытыми окнами, сообщает ТК «РифейПермь».

"Наш маленький Челябинск. По количеству отходов Култаево рискует повторить судьбу уральского миллионника, который сейчас буквально погряз в мусорных отходах. В ближайшем пригороде Перми, равно как и в Челябинске, сборщики мусора недовольны размером оплаты своих услуг», — отметили журналисты телекомпании.

По словам местных жителей, раньше мусоровозы работали два-три раза в неделю. Сейчас мусор вывозится один-два раза в месяц. При этом спецмашина забирает отходы, которые находятся с краю, а контейнеры до конца не очищаются.

Сейчас чиновники и жители села ждут нового, 2019 года. С января должен начать работу региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. На него вся надежда. А до этого времени придется терпеть сложившуюся ситуацию.

Население считает, что горы мусора и плохая работа по вывозу отходов связаны с тем, что в многоквартирных домах проживает четверть местных жителей. Остальные живут в частных домах и без договорных отношений с коммерческим спецавтохозяйством.

По словам главы Култаевского сельского поселения Сергея Морозова, перевозчик возит мусор в рамках тех денег, которые собирает. Коммерческая организация не может работать себе в убыток.

Стоит отметить, что Култаевское сельское поселение находится всего в 30 км от Перми. В селе проживают более 16 тыс. человек.

Народ, конечно, может потерпеть мусорный беспредел, вопрос в том, чтобы свалка не разрослась до таких масштабов, как в Челябинске, когда потребовалась помощь других регионов. Муниципальное образование оказалось не в состоянии справиться самостоятельно с возникшей проблемой.

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