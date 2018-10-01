Чемпионат «Навыки мудрых» показал, «на что способны профессионалы»

Красноярск, , 10:16 — REGNUM Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+, состоявшийся 22 — 23 сентября 2018 года в Москве, был организован на очень высоком уровне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала бронзовый призёр чемпионата, индивидуальный предприниматель, флорист Татьяна Тарасова (Красноярск).

«Впечатления от чемпионата «Навыки мудрых» — просто замечательные. Он был организован на очень высоком уровне. Организаторы всё сделали очень слаженно», — считает Татьяна Тарасова.

По её мнению, такие конкурсы сейчас необходимы.

«Подобные соревнования проводились в советское время и назывались «Лучший по профессии». «Навыки мудрых» — это улучшенный формат международного уровня. Участникам дали возможность проявить себя и показать, на что способны профессионалы», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+ был проведён в России впервые. Мероприятие состоялось на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве. Чемпионат прошёл по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills. Это ресторанный сервис, флористика, электромонтаж, технологии моды, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса, видеопроизводство, лабораторный химический анализ и другие.

Всего в чемпионате приняли участие более 130 человек из 26 регионов России. Участники получили возможность реализовать себя на новой городской площадке, где было установлено около трёх тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги которого используются на действующих предприятиях.

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