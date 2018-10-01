Непогода мешает возобновить поиски пилота упавшего в Якутии вертолёта

р-н Момский, Якутия, , 10:13 — REGNUM В Якутии приостановлены поисковые работы на месте аварийной посадки частного вертолёта Robinson. Спасателям мешает непогода. По информации Единой диспетчерской службы Момского района, спасательная операция возобновится не ранее 3 октября.

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В ЕДС отметили, что сегодня в районе нулевая видимость, пурга, спасатели ждут улучшения погодных условий.

Добавим, что, по данным синоптиков, в Момском районе прогнозируется мокрый снег, сильный ветер, порывы которого могут достигать 10−15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Robinson, вылетевший из Среднеколымска в Усть-Неру, совершил жёсткую подсадку в Якутии 29 сентября. На борту находился один человек, в результате аварии он получил травмы. Вышедший на связь пилот по спутниковому телефону рассказал, что находится в ущелье. С 30 сентября больше от него сообщений не поступало.

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