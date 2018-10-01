«Адыгее есть что показать и чем гордиться», — Кумпилов

Майкоп, , 10:07 — REGNUM Руководство Адыгеи открыто для средств массовой информации и готово к конструктивному взаимодействию. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с участниками ежегодного пресс-тура 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. В диалоге приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных СМИ.

Мурат Кумпилов, открывая встречу, отметил значимость работы СМИ в формировании общественного мнения и подчеркнул, что объективные журналистские материалы позволяют власти наладить тесный диалог с обществом, оценить реальные итоги своей работы.

«Средства массовой информации всегда являлись важнейшим индикатором самых разных процессов — в экономике, политике, социальной сфере. У нас в республике много информационных поводов. Нам есть что показать и чем гордиться. О нас нужно рассказывать, и здесь мы очень рассчитываем на профессионализм и эффективность журналистов. Выбранный формат пресс-тура позволяет познакомиться с регионом, чтобы увиденное передать своим зрителям, слушателям и читателям», — обратился к участникам пресс-тура Мурат Кумпилов.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный сообщил о планах провести для журналистов региона мастер-класс по теме продвижения информации в интернете.

«В прошлом году мы продуктивно поработали на подобной информационной площадке в Адыгее, получили немало интересных инфоповодов, в том числе и об адыгейском сыре. Эта информация о знаменитом национальном бренде получила большой резонанс в СМИ, а также включена в курс моих лекций. Считаю, сегодня нужно уметь правильно писать о позитивных делах. Это требует от журналиста большего труда и таланта, чем для подготовки критических материалов», — сказал Серебряный.

Глава региона также ответил на вопросы журналистов о ситуации в регионе.

«Сегодня в Адыгее наблюдается рост экономики, увеличение собственных доходов бюджета. Основная часть расходов направлена на выполнение социальных обязательств. Много средств мы вкладываем в развитие образования, культуры, спортивной инфраструктуры. Занимаемся вопросами строительства новых школ и детских садов, ремонта сельских домов культуры. Многое делаем в сфере здравоохранения: идет строительство диагностического центра, новых больниц и поликлиник. Не упускаем из внимания и качество предоставления медицинских услуг. Рассчитываем на дальнейшее развитие инвестиционной привлекательности региона. Для этого используем все преимущества республики, в том числе и удобное географическое положение», — рассказал Мурат Кумпилов.

Он отметил, что активно развиваются территории, соседствующие с Краснодаром, но при этом серьезное внимание уделяется каждому муниципальному образованию. Так, ведется строительство магистрального водовода, который позволит значительно улучшить водоснабжение Майкопа и Майкопского района. Решается вопрос по реконструкции очистных сооружений Яблоновского, Энема, республиканской столицы. Деньги из бюджета направляются на ремонт дорог, строительство развязок, благоустройство дворовых и общественных территорий.

Отдельно обсуждался вопрос развития туристической сферы: по мнению главы республики, Адыгея имеет богатый потенциал в этой сфере. Сегодня в регионе выросло число объектов отдыха, ежегодно растет и турпоток. Адыгея имеет все шансы на развитие всесезонного туризма, перспективы здесь видят в создании горнолыжного курорта — этот вопрос прорабатывается совместно с Ростуризмом. Республика также рассчитывает на дальнейшее участие в федеральной программе, чтобы продолжить развитие инфраструктуры в горной местности. Ставка делается и на событийный, этнографический, гастрономический туризм, который может привлекать отдыхающих не только в горную часть региона.

Крепкой основой для дальнейшего планомерного развития Адыгеи Мурат Кумпилов назвал межнациональное согласие и стабильную общественно-политическую обстановку.

«В числе наших преимуществ — мирный межнациональный и межконфессиональный диалог, который уже много лет поддерживается в нашей многонациональной республике. За этими достижениями стоит большой каждодневный труд уровней власти и общественных институтов», — подчеркнул Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что руководство Адыгеи открыто для средств массовой информации и готово к конструктивному взаимодействию, и призвал журналистов искать новые форматы освещения событий, актуальных тем, волнующих жителей республики. Со своей стороны органы власти региона готовы к дальнейшему сотрудничеству, предоставлению интересных информационных поводов.

В рамках пресс-тура для журналистов состоялся семинар, также в двухдневной программе — поездка на молкомбинат «Адыгейский», на чайные плантации Адыгейского филиала Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур, посещение Национального музея РА.