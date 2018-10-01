В 5000 школах в Индонезии преподают немецкий язык

Джокьякарта, Индонезия, , 10:05 — REGNUM По словам главы института Гёте в Индонезии Генриха Бломке, до 5000 школ в Индонезии обучают немецкому языку, сообщает Antaranews.

«Это показывает, что интерес к изучению немецкого языка очень высок», — заявил Генрих Бломке на немецкой международной конференции в государственном университете Джокьякарты.

Председатель индонезийско-немецкой ассоциации Пратомо Видодо заявил, что по сравнению с конференцией 2010 года научная встреча в этот раз была местом для научных встреч и обменов. «Что касается количества, разнообразия участников и уровня международной жизни, то эта конференция претерпела большой прогресс», — отметил он.

Конференция направлена на развитие возможностей для интенсивного научного обмена. Она предоставляет студентам и молодым ученым шанс познакомится с более широким спектром немецких исследований, а также развивать научные интересы.

Напомним, немецкая международная конференция прошла в конце сентября 2018 года. В конференции приняли участие сотни участников из Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Индии, Германии и Австралии.