Ямальцам повысили пенсионный возраст при сохранении льгот

Салехард, , 10:00 — REGNUM Парламент ЯНАО определился со льготами для «предпенсионеров». С января 2019 года женщины после 50 и мужчины после 55 лет будут получать ныне действующие для пенсионеров льготы. Однако жителям ЯНАО сам пенсионный возраст всё-таки повышают на пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

Для граждан указанного «предпенсионного» возраста при наличии стажа работы на территории автономного округа 15 лет и более остаётся ежемесячное пособие в размере двух тысяч рублей. Законодательно утверждено ежемесячное дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед ЯНАО в размере двух тысяч рублей и льготная зубопротезная помощь.

Осталась для «предпенсионеров» выплата единовременного пособия, которое предоставляется бюджетникам, достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, при наличии стажа работы на территории Ямала 15 календарных лет.

По налогам сохраняется льгота на транспортный, включая грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Словом, сохранены все региональные льготы, невзрирая на повышение пенсионного возраста для работников Крайнего Севера.

«В вопросе сохранения региональных льгот Ямал занимает принципиальную позицию: какие бы изменения в этой части федеральный законодатель ни определял, ямальский социальный пакет останется неизменным», — прокомментировала «предпенсионные» поправки сенатор от ЯНАО Елена Зленко.

Опять же трудящиеся Крайнего Севера будут выходить на пенсию раньше, чем большинство граждан России.

«Принято решение о том, чтобы повышение пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будет пропорционально на пять лет ниже, чем в других территориях России», — сообщил ямальским парламентариям депутат Госдумы РФ Григорий Ледков.

То есть женщины, проработавшие на Крайнем Севере не менее 15 лет могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Для представителей коренных малочисленных народов Севера возраст получения социальной пенсии прежний: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об изменении параметров пенсионного возраста депутаты Госдумы РФ приняли в итоговом чтении 27 сентября 2018 года. С 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

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