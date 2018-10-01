В Ярославской области памятник Ленину перенесли ради новой церкви

г. Углич, Ярославская область, , 09:44 — REGNUM 30 сентября в Угличе Ярославской области на центральной площади города — Успенской — был демонтирован памятник Ленину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители Углича. Демонтаж начался в 5 утра.

На месте снесенного монумента власти планируют восстановить Успенскую церковь, по имени которой и названа площадь. Храм, построенный в 1799 году, был разрушен в 1938-м. Строить новый храм будут за счет частных пожертвований, его планирует восстановить один из меценатов. Решение о переносе памятника было принято на заседании градостроительного совета Углича в 2017 году.

Власти считают, что строительство храма поможет вернуть центральной площади Углича исторический облик.

Без Успенского собора восстановить образ площади невозможно. Это архитектурная доминанта», — написала в Facebook заместитель главы Угличского района Юлия Воронова.

Памятник перенесли к зданию музыкальной школы на улице Ленина. Новое место расположения власти объясняют тем, что там ранее располагался городской комитет коммунистической партии.

Глава Угличского района Анатолий Курицин уже имеет аналогичный опыт. Будучи главой Мышкинского района, он перенес памятник Ленину в Мышкине, на месте которого была восстановлена часовня.

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