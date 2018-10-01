В РФ вступили в силу положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика

Москва, , 09:40 — REGNUM В России с 1 октября вступила в силу часть антитеррористического пакета поправок так называемого «закона Яровой», сейчас провайдеры обязаны в течение шести месяцев хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток.

Напомним, «закон Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.

С 1 июля 2018 года начала действовать часть закона, которая обязывает операторов хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, текстовые сообщения, а также изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения «закона Яровой» противоречат действующему законодательству и ведут к большим финансовым затратам.

Читайте подробнее: МЭР против. В правилах хранения данных по «закону Яровой» нашли изъян