Бывшего вице-губернатора Приморья суд освободил от наказания за халатность

Владивосток, , 09:36 — REGNUM В деле о халатности бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова поставлена точка. Экс-чиновник был признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Однако по решению Фрунзенского районного суда Владивостока от наказания Ежов освобождён — за истечением срока давности.

Читайте также: В Приморье задержан бывший вице-губернатор Олег Ежов

При этом нанесённый бюджету ущерб экс-чиновнику возместить придётся. Суд удовлетворил соответствующий гражданский иск прокурора. О этого момент имущество Ежова будет находиться под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Ежов, с 2014 года занимавший должность вице-губернатора по вопросам градостроительства Приморского края, был задержан несколько дней спустя после того, как весной 2016 года подал в отставку. По решению суда он был помещён в СИЗО, однако в сентябре 2017 года бывшему чиновнику изменили меру пресечения на домашний арест.

Ранее по теме: Бывшего вице-губернатора Приморья заключили под стражу на два месяца

Олега Ежова обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году, будучи начальником департамента градостроительства Приморского края, чиновник подписал акты выполненных работ по контракту на строительство пожарного депо в Красноармейском районе Приморья. При этом он знал, что свои обязательства генподрядчик до конца не выполнил. Тем не менее на основании подписанных документов стройфирме было выплачено более 24,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего вице-губернатора Приморья оставили под домашним арестом