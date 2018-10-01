Власти Челябинска заявили о преодолении мусорного коллапса

Челябинск, , 09:34 — REGNUM В Челябинске удалось преодолеть мусорный коллапс и очистить город от несанкционированных свалок. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Евгений Тефтелев.

По его словам, поручения губернатора Бориса Дубровского и уральского полпреда Николая Цуканова выполнены. Теперь начинается новый этап работы. Предстоит наладить своевременный вывоз мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск утонул в свалках мусора после 11 сентября. Часть перевозчиков после закрытия городской свалки отказались возить отходы на новые площадки.

На линии вышли новые перевозчики. Также были привлечены мусоровозы из других территорий Южного Урала и из Кургана и Екатеринбурга.

Тем временем в ситуацию вмешалась прокуратура. А СКР возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц мэрии и муниципального «Горэкоцентра».