Оренбуржец пойдёт под суд за надругательство над флагом России

село Ташла, Оренбургская область, , 09:19 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области молодой человек предстанет перед судом за неуважительное отношение к государственному символу. Сорванный ради веселья российский флаг стал причиной уголовного преследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ташлинского района.

По данным надзорного ведомства, компания молодых людей собралась у дома культуры. Дискотеки в тот день не было. Ташлинцы решили скрасить вечер спиртным. Один из парней захотел развеселить приятелей и сорвал с кровли дома культуры флаг России. Накинув стяг себе на плечи, он стал расхаживать среди подростков.

Уголовное дело возбудили по ст. 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Материалы направлены в суд.

Стоит отметить, санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

По словам юристов, общественная опасность надругательства над государственным гербом или государственным флагом России состоит в том, что это преступление посягает на авторитет и достоинство Российского государства в целом.