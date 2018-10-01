Отопительный сезон в Курганской области начали с отключений

Курган, , 09:11 — REGNUM Отопительный сезон стартовал в 24 районах области и в самом Кургане: к работе приступили 235 котельных. Тепло успели дать только в некоторых учреждениях соцсферы: 138 школах, 167 детских садах, 37 больницах и 19 интернатах, а также 254 многоквартирных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как отметил директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, в этом году в регионе реконструировали 72 котельных, 4 теплопункта, заменили 33,8 км тепловых сетей и 47,4 водопроводных сетей. Запаслись углем на 89% и мазутом на 103% от нормы. Кроме того, из областного бюджета направили около 640 млн рублей в муниципалитеты для оплаты долгов и покупки топлива.

Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, данные правительства не всегда совпадают с данными ресурсоснабжающих организаций. Так, в Кургане по информации мэрии жилищный фонд был готов к зиме на 86,1% уже 18 сентября, а в ПАО «Курганская генерирующая компания» сообщили о большой задержке: по состоянию на 25 сентября 2018 года готовность составляла 45%.

Кроме того, из-за долгов за ресурсы, перед началом отопительного сезона начались отключения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Газпром межрегионгаз Курган», на 28 сентября в Курганской области за долги было приостановлено газоснабжение более чем 1300 абонентам. Они смогут вновь получать топливо, только если оплатят задолженность и расходы за отключение и новое подключение к газовым сетям.

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