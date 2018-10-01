«Мисс Финляндия» стала жительница Хельсинки с русскими корнями

Хельсинки, , 09:05 — REGNUM Победительницей финальной части конкурса «Мисс Финляндия — 2018» стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Отмечается, что в трансляция финала конкурса проходила в субботу, 29 сентября. Сама девушка, чей отец русский, а мать — финка, сообщает, что полностью счастлива, и намерена представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018» в Таиланде.

«Не хватает слов, чтобы описать мое счастье и благодарность — спасибо! Это будет замечательный год для меня», — написала девушка в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BoVBEsIlUf7/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018» от Испании будет участвовать мужчина, сменивший свой пол. Отмечается, что с 2013 года правилами конкурса разрешено участвовать трансгендерам.

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