В РФ не досчитались пяти перинатальных центров

Москва, , 09:07 — REGNUM Сразу пять перинатальных центров не введены в эксплуатацию к 1 июля 2018. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

Согласно данным палаты, на 1 июля из 32 запланированных центров введено только 27. Не уложились в сроки в Сочи (Краснодарский край), Норильске (Красноярский край), в Смоленской, Ленинградской областях и Карелии.

«Минздрав России и ФОМС не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением установленных сроков строительства перинатальных центров», — пришли к выводам в Счетной палате.

В бюллетене разбираются в причинах задержек — в каждом из центров подрядчики не выполнили обязательства по срокам. В Сочи и Норильске также подвело качество проектно-сметной документации, а в Смоленской области запоздала поставка импортных отделочных материалов.