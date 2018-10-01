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В РФ не досчитались пяти перинатальных центров

Общество

«Минздрав России и ФОМС не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением установленных сроков строительства перинатальных центров»

Москва, 1 октября 2018, 09:07 — REGNUM  Сразу пять перинатальных центров не введены в эксплуатацию к 1 июля 2018. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

Согласно данным палаты, на 1 июля из 32 запланированных центров введено только 27. Не уложились в сроки в Сочи (Краснодарский край), Норильске (Красноярский край), в Смоленской, Ленинградской областях и Карелии.

«Минздрав России и ФОМС не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением установленных сроков строительства перинатальных центров», — пришли к выводам в Счетной палате.

В бюллетене разбираются в причинах задержек — в каждом из центров подрядчики не выполнили обязательства по срокам. В Сочи и Норильске также подвело качество проектно-сметной документации, а в Смоленской области запоздала поставка импортных отделочных материалов.

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Гинекология, акушерство, перинатология
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