Обманутые дольщики из Ростовской области и Краснодара вышли на митинг

Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM Обманутые дольщики из различных городов и районов Ростовской области организовали очередную акцию протеста, цель которой — обратить внимание властей на решение их проблемы. К жителям Донского региона присоединились товарищи по несчастью из Краснодара. Ранее жертвы строительных пирамид приняли участие во всероссийской акции протеста, которая состоялась в конце августа в Москве.

На митинге в ростовском сквере имени Дортмунда собралось более 200 человек. Они вышли с плакатами. Участники обвинили власти в дискриминации в оказании мер поддержки и ущемлении конституционных прав.

«Все долгострои разные, все права — равные», — заявили митингующие.

По словам участников акции протеста, проблема обманутых дольщиков на Дону не решается. Долгие годы брошенные объекты так и остаются недостроенными, взамен никакого жилья власти не предлагают. Жертвы строительных пирамид не верят, что власти занимаются решением вопроса. Несмотря на вносимые в региональное законодательство поправки, ни один дом пока достроен не был.

Также участники отметили, что проблема обманутых дольщиков в Батайске, Аксае, Азове и Таганроге не решается вообще.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Ростовской области заявили, что решат проблему обманутых дольщиков к 2021 году. Тем временем региональный список долгостроев пополняется. В зоне риска — 46 застройщиков в семи муниципалитетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестре обманутых дольщиков Ростовской области зарегистрировано более 1,8 тыс. человек.

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