Эльвиру Набиуллину покатали в Чечне на военном багги

Грозный, , 08:59 — REGNUM Председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину во время визита в Чечню прокатили на багги «Чаборз М-3». Специальные машины для армии продемонстрировал ей во время посещения Российского университета спецназа в городе Гудермесе Даниил Мартынов — помощник главы Чечни по силовому блоку, первый заместитель начальника Росгвардии по республике.

Для Эльвиры Набиуллиной и других участников делегации Межбанковского валютного совета была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Председатель ЦБ РФ дала высокую оценку возможностям уникального комплекса, пишет «Чечня сегодня».

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Гостям продемонстрировали элементы высотной подготовки. Делегация также посетила занятия по огневой и тактико-огневой подготовке, по практической стрельбе в стрелковых галереях университета. Даниил Мартынов рассказал о технических характеристиках багги «Чаборз» М-3, M-6 и арктической версии багги на гусеничном ходу, которые являются разработками конструкторов университета и производятся на его базе.

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Как сообщало ИА REGNUM, универсальный автомобиль «Чаборз» М-3 начали собирать на Аргунском автомобильном заводе «Чеченавто» несколько лет назад. В 2017 году было заявлено, что эти машины, предназначенные для армии, будут закупаться для нужд Росгвардии. Багги предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья.