В московском парке Горького появилась новая смотровая площадка

Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве завершены основные работы по благоустройству исторического входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что в парке также закончены основные работы на главных элементах будущего пешеходного маршрута: смотровой площадке, лестничном марше и перголе.

«Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Территория парка составляет 142,5 гектара, а его общая протяженность — семь километров. По размерам он сопоставим с крупнейшими парками столицы — Парком Горького и «Сокольниками». Также в парке есть и водные объекты — Черневские и Гавриковские пруды. Общая площадь водной поверхности — 19,5 гектара.

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