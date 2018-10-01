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В Перми полиция отказалась возбуждать дело по факту избиения артистки

Общество

Правоохранители считают, что случая рукоприкладства не было, обошлось все словесной перепалкой между артисткой местного театра и коллектором

Пермь, 1 октября 2018, 08:58 — REGNUM  В Перми полиция оказалась возбуждать уголовное дело по факту избиения коллекторами артистки Пермского театра оперы и балета Валерии Л. По мнению полицейских, между девушкой и сотрудниками банка была только словесная перепалка на почве неприязненных отношений, сообщает портал 59.ru.

Напомним, что в августе 2018 года пермячка заявила, что была избита коллектором, который представился сотрудником микрофинансовой организации. При этом она не брала никаких денег взаймы. К ней домой явились мужчина и женщина и стали требовать долг, хотя должницей являлась некая Светлана. Собственно о ней и спросили визитеры, но Валерии Л. не поверили, что Светланы нет в квартире артистки.

Как утверждает пермячка, впоследствии на улице коллектор повалил ее на землю и стал наносить удары на глазах у прохожих. Зафиксировав побои, женщина явилась в полицию. Каково же было ее удивление, когда участковый попросил не указывать в заявлении факты угроз и ущерб от сломанного телефона.

Читайте ранее в этом сюжете: Расплата за чужой долг: в Перми коллектор избил артистку театра

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