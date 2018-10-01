Минздрав одобряет ограничение продажи алкоголя нетрезвым гражданам

Москва, , 08:56 — REGNUM Нетрезвым гражданам могут перестать продавать алкоголь. По мнению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, иметь такую возможность должны продавцы алкогольной продукции в магазинах и заведениях общественного питания.

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Глава ведомства отметила, что продажа алкоголя уже пьяному человеку создает «дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние».

«Кроме того, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя», — цитирует ТАСС слова министра здравоохранения.

Пока этот проект закона находится на стадии доработки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минзраве РФ разработали законопроект, который предусматривает ограничение продажи спиртного пьяным и предлагает размещать алкогольную продукцию в специальных помещениях, отдельно от других товаров. Добавим, что в сентябре также была озвучена идея о повышении минимального возраста продажи алкогольной продукции, как дополнительной мере по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.

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