В ДНР семьи погибших ополченцев освободят от платы за услуги ЖКХ

Донецк, , 08:45 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) семьи погибших ополченцев освободят от оплаты услуг ЖКХ, заявил 29 сентября врио главы республики Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, предложение об освобождении семей погибших ополченцев уже оформлено в виде закона и будет принято парламентом до конца 2018 года.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украинские боевики ежедневно проводят обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, устраивают диверсии и минируют территории. От рук украинских карателей уже погибли множество как мирных жителей, так и солдат республик.