«Пермский душитель» вне изоляции: действия следователей просят проверить

Пермь, , 08:43 — REGNUM В Перми местные жители пожаловали в прокуратуру на следователей. Родители детей, к которым приставал так называемый «гайвинский душитель» (так окрестили мужчину за то, что попытки задушить мальчиков совершены на территории микрорайона Гайва), обратились в надзорное ведомство с требованием проверить действия следователей, отпустивших из СИЗО на свободу фигуранта громкого уголовного дела, сообщает портал v-kurse.ru.

Горожане пребывают в недоумении и возмущены тем, что душителя выпустили из-под стражи.

«Что же должно произойти, чтоб его снова посадили за решётку? Неужели ждете, чтобы он убил ребенка чьего-нибудь?» — спрашивается в заявлении.

Женщина, которая проходит по делу свидетелем отметила, что мужчина приставал к ее детям, а также другим знакомым ребятам. В лесу он нападал на мальчиков и душил их. Также негодование заявителей вызвало смягчение инкриминируемой статьи душителю — с покушения на убийство малолетнего на угрозу убийства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СУ СКР по Пермскому краю в сентябре заявили, что завершили расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего неработающего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». После проведенной экспертизы фигурант признан вменяемым, а мотивом нападения на детей, по мнению следователей, стали хулиганские побуждения. В результате действия обвиняемого переквалифицировали на более мягкую статью УК РФ — «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». По закону это преступление не относится к тяжким преступлениям и не предусматривает заключение под стражу, поэтому мужчину выпустили под подписку о невыезде.

Добавим, что дело «гайвинского душителя» получило широкий резонанс. В конце 2017 года мужчина совершил нападения на нескольких мальчиков и попытался их задушить. Пока велись поиски преступника микрорайон пребывал в страхе. Пострадавшие дети в один голос говорили о том, что мужчина был в красной куртке, поэтому наряду с «гайвинским душителем» его окрестили еще и «маньяком в красной куртке».

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