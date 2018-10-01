Житель Гуанчжоу заразился птичьим гриппом H5N6

Гуанчжоу, Китай, , 08:39 — REGNUM В китайском городе Гуанчжоу местный житель был госпитализирован в результате заражения вирусом птичьего гриппа, передает телеканал RTHK.

Отмечается, что 22-летний мужчина после контакта с домашней птицей был инфицирован вирусом штамма H5N6. 25 сентября появились первые симптомы болезни, а на следующий день молодой человек в тяжелом состоянии попал в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Бангкок (столица Таиланда) рассматривают возможность введения тюремного срока для тех, кто кормит голубей в общественных местах. Администрация города проводит кампанию по поимке голубей в целях борьбы с птичьим гриппом.

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