Понедельник, 1 Октября 2018 года
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Житель Гуанчжоу заразился птичьим гриппом H5N6

Общество

Молодой человек в тяжелом состоянии находится в больнице

Житель Гуанчжоу заразился птичьим гриппом H5N6
Инфекционный изолятор

Гуанчжоу, Китай, 1 октября 2018, 08:39 — REGNUM  В китайском городе Гуанчжоу местный житель был госпитализирован в результате заражения вирусом птичьего гриппа, передает телеканал RTHK.

Отмечается, что 22-летний мужчина после контакта с домашней птицей был инфицирован вирусом штамма H5N6. 25 сентября появились первые симптомы болезни, а на следующий день молодой человек в тяжелом состоянии попал в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Бангкок (столица Таиланда) рассматривают возможность введения тюремного срока для тех, кто кормит голубей в общественных местах. Администрация города проводит кампанию по поимке голубей в целях борьбы с птичьим гриппом.

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Птичий грипп
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