В полночь 1 октября по Крымскому мосту поехали грузовики

Симферополь, , 08:26 — REGNUM Ограничения на движение по мосту через Керченский пролив грузовых автомобилей было снято в ночь с 30 сентября на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодора».

Отмечается, что грузовикам запрещено было двигаться в Крым по мосту на протяжении всего высокого курортного сезона. Ограничение было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту, как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма.

Ранее сообщалось, что грузовые автомобили заранее выстроились со стороны Керчи и Тамани, заполнив все места на стоянках. Движение по полотну моста открылось ровно в полночь 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, прослужит по меньшей мере 100 лет.

Читайте также: Ротенберг рассказал, сколько простоит Крымский мост