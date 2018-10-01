В Киеве защитники животных потребовали создать зоополицию

Киев, , 08:19 — REGNUM В Киеве 30 сентября прошло шествие защитников прав животных, сообщает «Эспрессо.TV».

Согласно сообщению, участники шествия требовали от властей создать зоополицию, запретить использовать животных в цирках и дельфинариях, а также начать заботу о бездомных животных. Отмечается, что на шествии были «тысячи» защитников животных.

Напомним, защитники животных также проводили митинг 5 сентября возле здания Верховной рады. Правда, тогда на митинг вышло около 30 человек. Митингующие держали плакаты «Депутаты, защитите животных», «Украина без живодеров» и другие.

Защитники призывали депутатов принять закон, который запрещает применять для дрессировки животных огонь, голодание, электрощокер и так далее.

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