Уральский мастер о «Навыках мудрых»: «Есть к чему стремиться и после 50»

Новоуральск, Свердловская область, , 07:59 — REGNUM Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» — редкая возможность показать людям рабочих специальностей старше 50 лет своё мастерство и накопленный опыт, считает обладатель бронзовой медали соревнований по компетенции Electrical Installations-Электромонтаж BRONZE Геннадий Лысаковский.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM электромонтёр АО «Уральский электрохимический комбинат» (Росатом) из Новоуральска отметил, что его участие в чемпионате было стопроцентной случайностью.

«Быстро выдвинули от завода. Галопом прошёл отборочный тур, также моментально отправили в Москву. Всё быстро пролетело, к сожалению. Впечатления яркие, запоминающиеся на всю жизнь», — поделился Геннадий Лысаковский.

Отдохнуть на пенсии 58-летнему бронзовому призёру «Навыков мудрых», как он считает, доведётся не скоро. На предприятии, где он трудится, ценятся сотрудники со стажем и есть работники, которым далеко за 60 лет.

«Возраст работе не помеха. Считается, что на нашем предприятии хорошие зарплаты. Но на пенсию люди не живут, и не стремятся прежде всего из-за её размера. Всё равно больше получишь, если работаешь. Да и силы есть и после 60 лет. Воспитывать молодых рабочих опять же кому-то необходимо. В советское время был институт наставничества и хорошо, что лучшие советские традиции возвращаются», — считает бронзовый призёр «Навыков мудрых».

Геннадий Лысаковский сообщил, что ранее занимал призовые места на соревнованиях внутризаводских и внутрикорпоративных. Показать своё мастерство на всероссийском уровне ему довелось впервые.

«Здорово, что организаторы WorldSkills обратили внимание на возрастных рабочих. Соревнуются ребята до 28 лет лет, а что дальше? Рутина день ото дня, и о твоих успехах, профессиональном росте знают лишь на заводе, а родные лишь догадываются. Хочется, чтобы чемпионат «Навыки мудрых» продолжался. Россия всегда славилась своими Левшами, мастерами на все руки. Такие соревнования поднимают престиж рабочих профессий, поднимают личную планку — есть к чему стремиться», — полагает электромонтёр Геннадий Лысаковский.

С призовым местом на всероссийских соревнованиях его в Новоуральске поздравили коллеги, дети, четверо внуков. Медаль чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» — повод для гордости для династии Лысаковских.

«Новые знания, обмен опытом, признание, прилив позитива — чемпионат «Навыки мудрых» открывает возможности, как свежий глоток воздуха, и мотивирует на дальнейшее развитие, как профессионала», — отметил бронзовый призёр из Новоуральска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат «Навыки мудрых» проходил в Москве 20−23 сентября в ВДНХ на территории образовательного комплекса «Техноград». На нём в профессионализме соревновались представители рабочих специальностей возрастной категории старше 50 лет. Данный конкурс проводился впервые в России. В нём приняли участие более 130 мастеров из 28 регионов нашей страны.

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