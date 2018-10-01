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Первый день октября в Москве будет облачным, но без осадков

Общество

Максимальная температура воздуха составит 15 градусов

Первый день октября в Москве будет облачным, но без осадков
FelixMittermeier
Облака

Москва, 1 октября 2018, 07:55 — REGNUM  Первый октябрьский день в Москве обещает пасмурным. По данным Гидрометцентра, при переменной облачности осадков не ожидается. Однако уже с завтрашнего дня в регион придут дожди, которые затянутся до конца недели.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит 13 — 15 градусов. Это немного ниже климатической нормы. Ветер юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее по теме: Жителей Москвы предупредили о ночных заморозкахКак сообщало ИА REGNUM, в последний день сентября максимальная дневная температура воздуха в Московском регионе составила 12,2°C.

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