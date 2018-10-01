Первый день октября в Москве будет облачным, но без осадков

Москва, , 07:55 — REGNUM Первый октябрьский день в Москве обещает пасмурным. По данным Гидрометцентра, при переменной облачности осадков не ожидается. Однако уже с завтрашнего дня в регион придут дожди, которые затянутся до конца недели.

Читайте также: В Москве выпал первый осенний град

Максимальная температура воздуха в Москве составит 13 — 15 градусов. Это немного ниже климатической нормы. Ветер юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее по теме: Жителей Москвы предупредили о ночных заморозкахКак сообщало ИА REGNUM, в последний день сентября максимальная дневная температура воздуха в Московском регионе составила 12,2°C.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе