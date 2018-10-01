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В Москве в День пожилых людей пройдет более 1300 мероприятий

Общество

В этот день организуют концерты, бесплатные экскурсии и много других развлечений

В Москве в День пожилых людей пройдет более 1300 мероприятий
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пенсионеры

Москва, 1 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Сегодня, 1 октября, в России отмечается Международный день пожилых людей. В этот день в Москве пройдет более 1300 разнообразных мероприятий. Для людей старшего поколения организуют концерты, бесплатные экскурсии и много других развлечений. Более 130 тыс. москвичей старшего поколения поздравят на дому социальные работники, сообщается на портале мэра Москвы.

Праздничные мероприятия проведут центральные парки Москвы. А в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет концерт для ветеранов войны и труда. 4 октября в Государственном центральном концертном зале «Россия» состоится концерт для супружеских пар, проживших в браке более 50 лет.

Главная цель Международного дня пожилых людей — обратить внимание общестыва на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Читайте: В Москве в 12 парках отметят Международный день пожилых людей

Как сообщало ИА REGNUM, Международный день пожилых людей ежегодно празднуют во всем мире с 1991 года по инициативе ООН. В России в 2018 году это праздник будут отмечать в 28-й раз. Напомним, в Москве живут больше 3 млн пенсионеров: около 364 тыс. — в возрасте от 80 до 90 лет, около 55 тыс. — от 90 до 100, 593 человека старше 100 лет.

А также подробнее: День пожилого человека. Как его отмечают в России?

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Международный день пожилых людей
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