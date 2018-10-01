Россия просит у Сеула разъяснений по задержанному судну «Севастополь»

Москва, , 07:43 — REGNUM Российские дипломаты обратились к южнокорейской стороне с просьбой предоставить объяснения по ситуации с российским судном «Севастополь», задержанным в порту Пусан. Соответствующее письмо направлено в министерство иностранных дел Южной Кореи.

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«Работа только началась. Общаться должны дипломаты наших стран», — цитирует РИА Новости слова представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

Отмечается, что с ситуацией с судном разбирается Генконсульство РФ в Пусане.

Как сообщало ИА REGNUM, российское грузовое судно «Севастополь» было задержано в южнокорейском порту Пусан несколько дней назад. Его заподозрили в передаче нефти КНДР в обход санкций Соединённых Штатов. Информация о задержании судна поступила в компанию вечером 28 сентября. Администрация порта Пусан сообщила, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании «Гудзон». «Севастополь» не может выйти из порта без специального разрешения.

Напомним, 21 августа США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Санкции были введены за торговлю с Северной Кореей и найм северокорейских рабочих. Позднее США выступили с предложением ввести санкции против двух судоходных компаний из Приморского края за поставки топлива в Северную Корею. Речь идёт о Приморской морской логистической компании и Судоходной компании «Гудзон», которые расположены во Владивостоке.

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