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В Москве завершается сезон фонтанов

Общество

И начинается подготовка оборудования к следующему сезону работы в 2019 году

В Москве завершается сезон фонтанов
Фонтан дружбы народов. ВДНХ. Москва

Москва, 1 октября 2018, 07:34 — REGNUM  В Москве с 1 октября завершается сезон работы фонтанов. Специалисты приступают к консервации фонтанов на зимний период: сливается вода, очищаются чаши и все элементы фонтанов, сообщается на портале мэра Москвы.

Затем начинается подготовка оборудования к следующему сезону работы в 2019 году. Демонтируются форсунки, светильники и насадки, ремонтируется насосное и электронное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон работы городских фонтанов стартовал в Москве 26 апреля. Торжественная церемония открытия сезона состоялась вечером на Биржевой площади. Всего же городская система объединяет около 600 фонтанов.

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Городское благоустройство
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