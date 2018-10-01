День германского единства начнется с концерта турецкой певицы в Берлине

Берлин, , 07:18 — REGNUM В Германии начинаются торжественные мероприятия, приуроченные к Дню германского единства, передает телеканал N-TV.

Вечером 1 октября мэр Берлина Михаэль Мюллер откроет трехдневное празднование, после чего у Бранденбургских ворот состоится концерт Новой филармонии с участием турецкой оперной певицы-сопрано Илкин Алпай. На торжествах, проходящих под девизом «Только с вами», за три дня ожидается около миллиона посетителей. Празднования завершатся вечером 3 октября.

Напомним, День германского единства празднуется ежегодно с 3 октября 1990 года. В этот день Германская Демократическая Республика прекратила свое существование, войдя в состав Федеративной Республики Германия.