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День германского единства начнется с концерта турецкой певицы в Берлине

Общество

В Германии начинается трехдневное торжество

Берлин, 1 октября 2018, 07:18 — REGNUM  В Германии начинаются торжественные мероприятия, приуроченные к Дню германского единства, передает телеканал N-TV.

Вечером 1 октября мэр Берлина Михаэль Мюллер откроет трехдневное празднование, после чего у Бранденбургских ворот состоится концерт Новой филармонии с участием турецкой оперной певицы-сопрано Илкин Алпай. На торжествах, проходящих под девизом «Только с вами», за три дня ожидается около миллиона посетителей. Празднования завершатся вечером 3 октября.

Напомним, День германского единства празднуется ежегодно с 3 октября 1990 года. В этот день Германская Демократическая Республика прекратила свое существование, войдя в состав Федеративной Республики Германия.

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Культура и общество Германии
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