В сети озадачены решением головоломки для китайских школьников

Пекин, , 04:56 — REGNUM Большой отклик среди пользователей интернета вызвала математическая задача для учащихся начальных школ в Китае. Видео с задачей появилось на YouTube-канале MindYourDecisions.

В условиях задачи даны два изображения, на одном из которых на столе сидит кот, а под столом — черепаха. Расстояние от панция черепахи до головы кота составляет 170 сантиметров. На втором изображении обратная ситуация — черепаха лежит на столе, а кот — под столом. И расстояние в таком случае составляет 130 сантиметром. Пользователям предлагается вычислить высоту стола.

В самом видео автор рассказывает о двух методах решения задачи: составить систему уравнений с двумя неизвестными или же сравнить оба стола путем наложения. Видео стало популярным среди пользователей и набрало выше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.