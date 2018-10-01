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В сети озадачены решением головоломки для китайских школьников

Общество

Необходимо вычислить высоту стола

Пекин, 1 октября 2018, 04:56 — REGNUM  Большой отклик среди пользователей интернета вызвала математическая задача для учащихся начальных школ в Китае. Видео с задачей появилось на YouTube-канале MindYourDecisions.

В условиях задачи даны два изображения, на одном из которых на столе сидит кот, а под столом — черепаха. Расстояние от панция черепахи до головы кота составляет 170 сантиметров. На втором изображении обратная ситуация — черепаха лежит на столе, а кот — под столом. И расстояние в таком случае составляет 130 сантиметром. Пользователям предлагается вычислить высоту стола.

В самом видео автор рассказывает о двух методах решения задачи: составить систему уравнений с двумя неизвестными или же сравнить оба стола путем наложения. Видео стало популярным среди пользователей и набрало выше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

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